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Тональная основа The Saem Saemmul Airy Cotton Foundation 01 Light Beige 30мл

Артикул: 228011
  • Тональная основа The Saem Saemmul Airy Cotton Foundation 01 Light Beige 30мл - фото 1
  • Тональная основа The Saem Saemmul Airy Cotton Foundation 01 Light Beige 30мл - фото 2
Тональная основа The Saem Saemmul Airy Cotton Foundation 01 Light Beige 30мл - фото 1
Тональная основа The Saem Saemmul Airy Cotton Foundation 01 Light Beige 30мл - фото 2
700 руб. 
940 руб. 

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630 руб. 

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Артикул: 228011
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средстватональная основа
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 01 Light Beige
КоллекцияThe Saem Saemmul Airy Cotton Foundation
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Тональная основа маскирует расширенные поры: маскирует неровности кожи текстуры, кожные пятна, пигментацию. Образует тонкий слой, сохраняет чистый и свежий макияж в течении всего дня.


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Самовывоз невозможен
Тональная основа The Saem Saemmul Airy Cotton Foundation 01 Light Beige 30мл - стоимость товара 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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