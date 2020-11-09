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Пудра компактная The Saem Saemmul Perfect Pore Pact 12гр

Артикул: 227799
Пудра компактная The Saem Saemmul Perfect Pore Pact 12гр
690 руб. 
920 руб. 

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Артикул: 227799
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствапудра
Тип коживсе типы
КоллекцияThe Saem Saemmul Perfect Pore
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл12 г
Пудра, которая создает безупречное покрытие и эффективно маскирует расширенные поры, а также морщинки, темные круги под глазами, покраснения и другие несовершенства. Средство не только декоративное, но и уходовое. В течение дня, пока пудра нанесена на лицо, ее активные компоненты увлажняют, успокаивают раздражения, способствуют их заживлению, а также предупреждают возникновение новых акне. Также пудра защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды.


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Пудра компактная The Saem Saemmul Perfect Pore Pact 12гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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