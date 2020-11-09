Лосьон с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Essence Lotion 140мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Тип средства
|лосьон для лица
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|увлажняющий, антивозрастной, осветляющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Urban Eco Waratah Essence Lotion
|Применение
|лосьон нанести на кожу и распределить равномерным слоем легкими поглаживающими движениями, оставить до полного впитывания
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|140 мл
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Активные компоненты
|ниацинамид, аденозин, масло виноградных косточек
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