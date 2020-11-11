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Лосьон для тела The Saem Perfumed Body Moiturizer Peach Blossom 200мл

Артикул: 227487
Лосьон для тела The Saem Perfumed Body Moiturizer Peach Blossom 200мл
460 руб. 
620 руб. 

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Артикул: 227487
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Активные компонентымасло жожоба, масло оливы, масло подсолнуха, экстракт персикового дерева
КоллекцияThe Saem Perfumed Body Moiturizer
Объем, мл200 мл
Применениепосле душа нанести на все тело массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средствалосьон для тела
Эффект от использованияувлажняющий, смягчающий
Парфюмированный лосьон для тела с комплексом масел и экстрактом персикового дерева. Масла жожоба, оливы, подсолнуха эффективно увлажняют и смягчают огрубевшую кожу, создавая на ней барьер, препятствующий портере влаги. Благодаря пантенолу великолепно восстанавливает кожу после воздействия на нее неблагоприятных погодных условий (ветра, холода, солнечных лучей и др.), обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. Кожа становится гладкой и шелковистой, источая лакомый аромат сочного персика.


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Самовывоз невозможен
Лосьон для тела The Saem Perfumed Body Moiturizer Peach Blossom 200мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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