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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Гели для душа The Saem Гель для душа грейпфрутовый The Saem Touch On Body Grapefruit Body Wash 300мл

Гель для душа грейпфрутовый The Saem Touch On Body Grapefruit Body Wash 300мл

Артикул: 227326
Гель для душа грейпфрутовый The Saem Touch On Body Grapefruit Body Wash 300мл
850 руб. 
1 130 руб. 

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Артикул: 227326
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараГели для ванны и душа
Тип средствагель для душа
Эффект от использованияочищающий, тонизирующий, освежающий
КоллекцияThe Saem Touch On Body Grapefruit Body Wash
Применениевспеньте средство при помощи мочалки, промассируйте кожу тела. После смойте пену теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентымасло грейпфрута, экстракт грейпфрута
Увлажняющий ароматный гель для душа с экстрактом грейпфрута делает кожу гладкой и шелковистой. Оказывают регулирующее действие на метаболизм. Глубоко питает и увлажняет кожу. Имеет противовоспалительное и противоаллергическое действие. Поддерживает структуру, эластичность и проницаемость сосудов.


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Гель для душа грейпфрутовый The Saem Touch On Body Grapefruit Body Wash 300мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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