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Развивающая игрушка Happy Baby HAPPYPHONE

Артикул: 227252
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  • Развивающая игрушка Happy Baby HAPPYPHONE - фото 2
Развивающая игрушка Happy Baby HAPPYPHONE - фото 1
Развивающая игрушка Happy Baby HAPPYPHONE - фото 2
399 руб. 
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Артикул: 227252
В наличии
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БрендHappy Baby
Тип товараРазвивающая игрушка
Звуковые эффектыесть
Комплектацияигрушка, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 6 мес.
Световые эффектынет
HAPPYPHONE является незаменимой игрушкой для современного малыша!HAPPYPHONE – это многофункциональная игрушка с музыкальными кнопками, имитацией фотоаппарата и камеры, а также голосовым сообщением. Копируя маму и папу, разговаривающих по телефону, малышу не обойтись без своего мобильного телефона. Копирование взрослых развивает фантазию, творческий стержень, помогает ребенку влиться во взрослую жизнь! HAPPYPHONE поможет малышу не только разговаривать с близкими, друзьями, но и научит счету от «1» до «3», а также развеселит мелодиями. HAPPYPHONE станет другом для малыша, он будет побуждать ребенка к речевой активности и обогащать словарный запас. В любой момент малыш может позвонить своим близким и друзьям, чтобы поделиться секретами, радостью и печалью. Поднять настроение и расширить кругозор помогут забавные звуки и звуки домашних животных. Привить музыкальный слух помогут классические и танцевальные мелодии. Привлекателен HAPPYPHONE наличием кнопки, нажав на которую, раздается щелчок фотоаппарата


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Самовывоз невозможен
Развивающая игрушка Happy Baby HAPPYPHONE - по цене 399 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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