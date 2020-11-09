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Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY

Артикул: 227237
  • Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 1
  • Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 2
  • Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 3
  • Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 4
  • Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 5
  • Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 6
Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 1
Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 2
Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 3
Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 4
Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 5
Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото 6
419 руб. 
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Артикул: 227237
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHappy Baby
Тип товараРазвивающая игрушка
Звуковые эффектыесть
Комплектацияигрушка, упаковка
Материалтекстиль
Рекомендуемый возрастот 3 мес.
Световые эффектынет
Мягкая пищалка CHEEPY KITTY представляет собой игрушку в виде весёлого котика, который пищит при нажатии на его животик. Мягкий на ощупь котик с весёлой мордочкой вызывает положительные эмоции у малыша, ведь так и хочется улыбнуться ему в ответ. В руках ребёнка котик оживает и дарит ему много радости! Удобная ручка игрушки позволяет малышу долгое время удерживать её в руке, рассматривая со всех сторон. В ручку вшита пищалка, при нажатии на которую котик пищит. Для малыша такие игрушки являются источником получения информации и развития органов чувств (тактильной чувствительности, слуха, моторики, зрения). Играя, ребёнок приобретает новые знания и двигательные навыки. Помогая ребёнку сосредоточиться и вызывая у него удивление и интерес, эта яркая зверушка познакомит малыша с окружающим миром. Забавную игрушку-пищалку можно использовать при игре в кукольный театр. Кукольный театр развивает не только творческие и интеллектуальные способности, но и душевные качества ребёнка, ведь через разыгрываемые сказки и сценки он видит различные поступки «со стороны», начинает сопереживать героям и анализировать их действия. Важно хорошо продумывать сценарий и поначалу разыгрывать перед ребёнком представления самостоятельно, постепенно привлекая малыша к игре. С вашей помощью зверушки расскажут ребёнку, как важно уметь договариваться, делиться, сочувствовать, а иногда и отстаивать себя. И помните: любая игрушка становится развивающей, только если в игре принимает участие взрослый. Если просто дать игрушку в руки ребёнку, то он, скорее всего, не сможет обнаружить все возможные варианты игры с ней, ведь ребёнок учится именно на примере родителей. Только ваше участие сделает игру увлекательной и действительно развивающей!


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Самовывоз невозможен
Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 419 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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