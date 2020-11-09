Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Double Zoom Kit ( E-M10 Mark III Body black + EZ-M1442 EZ black + EZ-M4015 R black )

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Olympus
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|16
|Физический размер матрицы
|17.3x13.0 мм
|Тип матрицы
|Live MOS
|Габариты (ШхВхГ)
|121.5x83.6x49.5 мм
|Комплектация
|Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III, Объектив M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ черный, Объектив M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4.0-5.6 R черный, Зарядное устройство (BCS-5), Аккумулятор (BLS-50), Крышка корпуса Микро 4/3 (ВС-2), USB кабель, Документация
|Светочувствительность
|100-3200 ISO
|Байонет
|Micro 4/3
|Объектив в комплекте
|есть
|Встроенная вспышка
|да
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Тип карт памяти
|SDHC, SDXC
|Wi-Fi
|есть
|Интерфейсы
|HDMI, USB, Wi-Fi, аудио
|Цвет
|черный
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Вес, кг
|0,41
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