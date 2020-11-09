Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + ED 12-100mm f/4 IS PRO )

Очень быстрая серийная съемка, значительно превосходящая скорость зеркальных камер. В E-M1 Mark II функция AF/AE работает и с однократным автофокусом, и со следящим, а благодаря матрице 20.4 Мп снимки получаются удивительно яркими и резкими. Параллельная обработка изображений позволит получать до 60 четких кадров в секунду, даже если объект съемки быстро движется.В режиме Pro Capture вы делаете снимки, нажимая на кнопку затвора лишь наполовину. Буфер позволяет сделать до 35 кадров в полном разрешении. Когда кнопка затвора нажата полностью, включается режим серийной съемки. Так у вас есть возможность вернуться назад во времени на расстояние 35 кадров, чтобы получить именно тот снимок, который нужен.Система супербыстрого автофокуса была разработана специально для E-M1 Mark II, чтобы вы могли уловить момент вплоть до доли секунды. Благодаря целому ряду дополнительных функций, объект съемки останется в поле вашего зрения даже в самых суровых условиях.