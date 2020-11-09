Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD67EA#ACB)

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|HP
|Тип товара
|Моноблок
|Операционная система
|Windows 10 Professional
|Цвет
|черный
|Разрешение экрана
|3840x2160 (16:9)
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi, Bluetooth
|Поверхность экрана
|матовая
|Оптический привод
|отсутствует
|Тип подсветки экрана
|LED
|Процессор
|Intel Core i5 8500
|Модель процессора
|8500
|Частота работы процессора, ГГц
|3
|Тип видеокарты
|интегрированный (встроенный)
|Диагональ экрана, дюйм
|27
|Тип оперативной памяти
|DDR-4
|Видеокарта
|Intel UHD Graphics 630
|Количество ядер процессора
|6
|Частота оперативной памяти, МГц
|2666
|Объем оперативной памяти, МБ
|8192
|Максимальный объем оперативной памяти, МБ
|32768
|Объем жесткого диска, ГБ
|256
|Проводная сеть
|Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
|Камера
|есть
|Дополнительно
|встроенные колонки, микрофон
|Размеры (ШxВxГ), мм
|613 x 457 x 190
|Вес, кг
|10,2
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