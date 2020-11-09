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Главная Портативная техника Портативная акустика Digma Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B)

Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B)

Артикул: 226639
  • Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 1
  • Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 2
  • Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 3
  • Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 4
  • Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 5
  • Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 6
  • Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 7
  • Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 8
Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 1
Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 2
Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 3
Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 4
Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 5
Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 6
Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 7
Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - фото 8
4 400 руб. 
Купить
+ 71 КэтКоинов
Артикул: 226639
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDigma
Тип товараПортативная акустика
Мощность, Вт30 Вт
Питаниеот аккумулятора
Диапазон воспроизводимых частот, Гц100Гц-16КГц
Отношение сигнал/шум, дБ65 Дб
Тип элементов питанияLi-Ion
Время работы, ч12 ч
ИнтерфейсыСтерео-вход AUX INPUT
Функциипоодржка карт памяти
Особенностиесть подстветка
Размеры, мм180x210x390
Вес, кг2,6
Дополнительная информацияПоддерживаемые кодеки MP3, WAV, WMA
Беспроводная акустическая система S-37


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Самовывоз невозможен
Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B) - по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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