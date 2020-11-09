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Смеситель для душа Esko New York NY 83

Артикул: 226385
Смеситель для душа Esko New York NY 83
3 900 руб. 
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226385
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Коллекция New York
filter_noneТовар входит в коллекцию New York

Коллекция New York

БрендEsko
Тип товараСмесители для душа
Аэратор в комплектенет
Встраиваемыйда
Выдвижной изливнет
Держатель для душа в комплектенет
Запорный клапанкерамический картридж
Кол-во монтажных отверстий1
Монтажнастенный
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Переключатель на фильтрнет
Термостатнет
Форма изливатрадиционная
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управленияоднорычажный
Смеситель для душа скрытого монтажа. Керамический картридж 35 мм. Корпус - латунь кат. А. Тройник на 1/2, материал - латунь. Отражатель металл. С декоративной накладкой.


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