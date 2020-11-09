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Смеситель для кухни Esko London LD 519

Артикул: 226373
Смеситель для кухни Esko London LD 519
4 320 руб. 
4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226373
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Коллекция London
filter_noneТовар входит в коллекцию London
БрендEsko
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива220 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управленияоднорычажный
Высота излива107 мм
Смеситель для кухни классической формы. Керамический картридж 40 мм. Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки. Излив поворотный.


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