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Смеситель для ванны Voda List LS 31

Артикул: 226309
Смеситель для ванны Voda List LS 31
4 530 руб. 
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226309
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БрендVoda
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Встраиваемыйнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастенный
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива327 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Ширина, см21.9
Высота, см16.5
Универсальный смеситель для ванны и душа с длинным изливом 350 мм. Аксессуары в комплекте: 1 режимный ручной душ, силиконовый шланг 1,5 м, настенный держатель. Керамический картридж 35 мм. Излив - штамповка, нержавейка. Дивертор - механический, керамика. Эксцентрики и декоративные отражатели в комплекте.


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