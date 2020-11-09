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Смеситель для кухни Voda River RV 05

Артикул: 226278
Смеситель для кухни Voda River RV 05
1 830 руб. 
2 025 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226278
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция River
filter_noneТовар входит в коллекцию River
БрендVoda
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива220 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива128 мм
Ширина, см3.5
Высота, см15.4
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкаая подводка Способ монтажа - настольный


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Смеситель для кухни Voda River RV 05 - данный товар вы можете купить по цене по цене 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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