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Главная Смартфоны и телефония Зарядные устройства для телефонов Satechi Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый

Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый

Артикул: 225849
  • Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 3
Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 1
Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 2
Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый - фото 3
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225849
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БрендSatechi
Тип товараЗарядное устройство
Выходной ток, A2.4
Разъем подключенияUSB/ USB Type-C
Цветсерый
Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger - уникальное зарядное устройство для максимально быстрой зарядки портативных гаджетов. Благодаря порту USB Type-C с поддержкой PD и порту USB-A вы сможете заряжать одновременно сразу два устройства.


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