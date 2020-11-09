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Смартфон Samsung Galaxy S10+ G975F 8/128Gb Red

Артикул: 225786
Samsung: скидки до 20%
  • Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) - фото 7
47 990 руб. 
69 990 руб. 
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Артикул: 225786
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция S series
filter_noneТовар входит в коллекцию S series

Коллекция S series

БрендSamsung
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Количество ядер8
Оперативная память8 Гб
Встроенная память128 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.4
Цветкрасный
Разрешение экрана3040x1440
Камера, МП16+12+12
Функция беспроводной зарядкиесть
Фронтальная камера, МП10+8
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиUSB Type-C
Слот для карты памятисовмещен со слотом для второй SIM-карты
Bluetooth5
Поддержка NFCесть
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac/ax
Наличие GPS/Глонассесть
Влагозащищенный корпусесть
Емкость аккумулятора4100 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 512 Гб
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоВьетнам/Индия/Китай/Корея
Вес, кг0.175
Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) представляет собой инновационный современный гаджет, обладающий флагманскими характеристиками и отвечающий самым взыскательным требованиям пользователя. Устройство имеет мощную аппаратную начинку, благодаря чему все задачи выполняются моментально и с высоким качеством. Для фото- и видеосъемки предназначены камеры высокого разрешения, наделенные множеством функций, имеющие передовые оптические характеристики. Емкий аккумулятор не только поддерживает длительную автономную работу устройства, но и выступает в качестве повер банка, позволяя заряжать различные гаджеты. Для этого достаточно всего лишь расположить совместимое устройство на корпусе смартфона Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red).

Особенности и преимущества:

  • Большой экран обеспечивает эффект полного погружения;
  • Сдвоенная фронтальная камера скрыта внутри, поэтому ничто не отвлекает от происходящего на экране;
  • Ультразвуковой сканер отпечатка пальца расположен на экране устройства;
  • Отличная цветопередача и высокий контраст изображений;
  • Улучшенная яркость экрана позволяет без труда просматривать контент при любом освещении;
  • Пять камер в одном устройстве - три тыловые и две фронтальные;
  • Угол охвата при съемке - 123 градуса;
  • Двойная фронтальная камера позволяет добиться непревзойденного качества селфи-снимков;
  • Видеоролики, снятые фронтальной камерой, с качеством 4K UHD;
  • Суперстабилизация для плавной картинки видеосъемки;
  • Множество предустановленных режимов, а также функция сверхзамедленной съемки;
  • Мощный процессор обеспечивает эффективную работу в многозадачном режиме;
  • Емкий аккумулятор позволяет длительное время автономной работы, а также позволяет подзаряжать другие устройства методом беспроводной зарядки;
  • Объемное звучание обеспечивается стереодинамиками AKG;
  • Защита от воды и пыли стандарта IP68;
  • Функция распознавания лица пользователя;
  • Способность устройства адаптироваться к привычкам пользователя для большей оптимизации и скорости работы;
  • Размер корпуса - 74.10x157.60x7.80 мм.

Комплектация:

  • СмартфонSamsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red);
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Смартфон Samsung Galaxy S10+ G975F 8/128Gb Red

Видеообзор Смартфон Samsung Galaxy S10+ G975F 8/128Gb Red


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Самовывоз невозможен
Смартфон Samsung Galaxy S10+ G975F 8/128Gb Red - стоимость товара 47990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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