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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица Deoproce Эссенция с экстрактом зеленого чая Premium Deoproce Vita Gold Esence 50мл

Эссенция с экстрактом зеленого чая Premium Deoproce Vita Gold Esence 50мл

Артикул: 225467
Эссенция с экстрактом зеленого чая Premium Deoproce Vita Gold Esence 50мл
570 руб. 
760 руб. 

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Артикул: 225467
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыэкстракт зеленого чая, частички золота
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Premium Vita Gold Esence
Не содержитбез сульфатов
Применениеочистить лицо, нанести эссенцию
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованиязащищающий, успокаивающий
Насыщенная эссенция с глубоким питательным действием сделает кожу гладкой и ухоженной. Средство позволяет повысить защитные функции кожи, предотвратить старение кожи и разгладить морщинки. Подойдет для ухода за лицом в любом возрасте и при любом типе кожи. Средство заряжает кожу жизненной энергией, улучшает цвет лица, обеспечивает эластичность и упругость. Эссенция хорошо успокаивает кожу, снимает раздражения и покраснения. Эссенцию можно применять как самостоятельное средство, либо для обогащения кремов, масок и пр., а также под альгинатную маску для повышения эффективности.


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Эссенция с экстрактом зеленого чая Premium Deoproce Vita Gold Esence 50мл - стоимость товара 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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