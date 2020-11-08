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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос Deoproce Шампунь для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Shampoo 200мл

Шампунь для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Shampoo 200мл

Артикул: 225383
Шампунь для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Shampoo 200мл
310 руб. 
420 руб. 

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Артикул: 225383
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волосдля всех типов
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, смягчающий, укрепляющий
Применениенанести на мокрые волосы, массажными движениями втереть в кожу головы и волосы, оставить на 1 мин, смыть теплой водой
КоллекцияDeoproce Greentea Henna Pure ReFresh Shampoo
Страна бренда Южная Корея
Объем200 мл
Активные компонентыэкстракт зеленого чая, экстракт камелии, бесцветная хна, гидролизованный коллаген
Смягчающий шампунь для волос с зеленым чаем и хной. Содержит экстракты зеленого чая, камелии, бесцветная хна и гидролизованный коллаген. Витаминизирует луковицу и волос по всей длине, заряжая энергией и придавая блеск. Уменьшает перхоть, укрепляет корни волос и отлично кондиционирует волосы, придавая им густоту и блеск. Способствует улучшению качества волос, повышает их эластичность и прочность, благоприятно влияет на поврежденные и секущиеся волосы, защищает от преждевременного выпадения волос


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Шампунь для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Shampoo 200мл - стоимость товара 310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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