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Шампунь для волос Secret Skin Black Snail All in One Treatment Shampoo 250мл

Артикул: 225378
Шампунь для волос Secret Skin Black Snail All in One Treatment Shampoo 250мл
590 руб. 
640 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225378
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSecret Skin
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волосдля всех типов
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, успокаивающий
Применениенанесите средство на влажные волосы, промассируйте и смойте теплой водой. При необходимости повторите
КоллекцияSecret Skin Black Snail All in One Treatment Shampoo
Страна бренда Южная Корея
Объем250 мл
Активные компонентыэкстракт слизи черных улиток
Шампунь с муцином черной улитки эффективно очищает волосы и кожу головы от мертвых клеток, средств для укладки, кожного жира, не вызывая раздражения. Увлажняет кожу головы, избавляет от перхоти и зуда, придает волосам нежный аромат.


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Шампунь для волос Secret Skin Black Snail All in One Treatment Shampoo 250мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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