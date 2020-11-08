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Тушь для ресниц удлиняющая Secret Deoproce LongLash Mascara 4гр

Артикул: 225355
Тушь для ресниц удлиняющая Secret Deoproce LongLash Mascara 4гр
140 руб. 
180 руб. 

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Артикул: 225355
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМакияж для глаз
Тип средстватушь для ресниц
Эффекттонирующий, подкручивающий
Текстуражидкая
Группа оттенковсерые и черные
КоллекцияDeoproce Secret LongLash Mascara
Страна бренда Южная Корея
Тушь с подкручивающими и удлиняющими ресницы эффектом. Обладая ярким пигментом, она дарит ресницам цвет, делает их пышными, взгляд приобретает особую глубину и выразительность. Щадящая формула туши не вредит коже век и ресницам, напротив укрепляет их, предотвращает ломкость. Пышные длинные ресницы – такой особый эффект достигается с помощью особой щеточки с тончайшими ворсинками, которые действуют как расческа, прокрашивают, разделяют, при этом не повреждают их.


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Тушь для ресниц удлиняющая Secret Deoproce LongLash Mascara 4гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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