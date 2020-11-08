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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры COSRX Тонер успокаивающий COSRX AC Collection Calming Liquid Mild 125мл

Тонер успокаивающий COSRX AC Collection Calming Liquid Mild 125мл

Артикул: 225314
Тонер успокаивающий COSRX AC Collection Calming Liquid Mild 125мл
2 520 руб. 
3 360 руб. 

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Артикул: 225314
В наличии
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БрендCOSRX
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт центеллы азиатской
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCOSRX AC Collection Calming Liquid Mild
Объем, мл125 мл
Полдля всех
Применениетщательно протереть зону воспалений хлопковым диском, смоченным флюидом. Затем нанести его на всё лицо с помощью ватного диска лёгкими похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияпротивовоспалительный
Лёгкий успокаивающий флюид для проблемной кожи COSRX AC Collection Calming Liquid Mild - мягко очищает и отшелушивает ороговевший слой кожи, контролирует избыточную выработку себума, снимает воспаления и раздражения, убирает покраснения и чувство сухости.


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Тонер успокаивающий COSRX AC Collection Calming Liquid Mild 125мл - стоимость товара 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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