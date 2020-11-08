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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Skin 150мл

Тонер увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Skin 150мл

Артикул: 225312
Тонер увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Skin 150мл
610 руб. 
630 руб. 
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Артикул: 225312
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентымасло оливы, бетаин, экстракт ромашки аптечной, экстракт грейпфрута
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Premium OliveTherapy Essential Moisture Skin
Не содержитбез сульфатов, без спирта
Объем, мл150 мл
Полдля женщин
Применениенанесите на ватный диск немного тонера и протрите им заранее очищенное лицо. Когда средство полностью впитается, нанесите эссенцию, эмульсию и увлажняющий крем из этой же линейки
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий
Premium Deoproce Olivetherapy Essential Moisture Skin — это увлажняющий скин для лица с оливковым маслом. Он интенсивно увлажняет кожу, обогащает её витаминами, тонизирует, дарит ощущение лёгкости и комфорта.


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Тонер увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Skin 150мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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