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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Toner 130мл

Тонер с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Toner 130мл

Артикул: 225306
  • Тонер с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Toner 130мл - фото 1
  • Тонер с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Toner 130мл - фото 2
Тонер с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Toner 130мл - фото 1
Тонер с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Toner 130мл - фото 2
1 530 руб. 
2 040 руб. 

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Артикул: 225306
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентымуцин улитки, фильтрат ферментированных дрожжей, волюфилин
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Snail Galac-Tox Revital Toner
Не содержитбез сульфатов
Объем, мл130 мл
Полдля женщин
Применениенанести средство на очищенную кожу, нежно растереть по массажным зонам до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияомолаживающий, увлажняющий
Тоник оказывает мощное омолаживающее действие, восстанавливает и питает кожу, наполняет влагой, что способствует предотвращению процессов старения кожи, восстанавливает и лечит кожу от Акнэ и пост Акнэ, защищает от УФ лучей. Главным компонентом является экстракт улитки, он восстанавливает структуру кожи, ускоряет синтез коллагена и эластина, выравнивает рельеф кожи, убирая морщины и возвращая коже упругость. Также улиточный экстракт помогает бороться с пигментными пятнами, веснушками, с кожей после Акне, оказывает мощное антиоксидантное действие, защищает кожу от воздействия окружающей среды . В состав так же входит компанент Галактомикис -это экстракт дрожжевых грибков, полученный методом ферментирования, он интенсивно увлажняет кожу, ускоряет синтез коллагена и гликопротеинов,кожа становится упругой и эластичной и Волюфилин,который стимулирует образование липидов, ускоряет микроциркуляцию крови и вялая, дряблая кожа, становится напитанной и увлажненной изнутри.


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Тонер с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Toner 130мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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