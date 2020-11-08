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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Toner 260мл

Тонер на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Toner 260мл

Артикул: 225296
  • Тонер на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Toner 260мл - фото 1
  • Тонер на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Toner 260мл - фото 2
Тонер на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Toner 260мл - фото 1
Тонер на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Toner 260мл - фото 2
660 руб. 
880 руб. 

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Артикул: 225296
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт листьев зелёного чая, экстракт гинкго билобы, экстракт корня солодки, витамин E
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Premium Greentea Total Solution Toner
Не содержитбез сульфатов
Объем, мл260 мл
Полдля женщин
Применениенанесите на ватный диск немного тонера и протрите им кожу. Когда средство полностью впитается, нанесите сыворотку, эмульсию и увлажняющий крем из этой же серии
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, оздоравливающий
Premium Deoproce Green Tea Total Solution Toner — это увлажняющий тонер с экстрактом зелёного чая. Он моментально устраняет сухость, нормализует гидробаланс, заряжает кожу энергией, выравнивает её тон и улучшает цвет.


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Тонер на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Toner 260мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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