Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #13 100мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Enough
|Тип товара
|Макияж для лица
|Тип средства
|тональная основа
|Тип кожи
|все типы
|Тон
|13
|Тон
|Enough
|Коллекция
|Enough Collagen Moisture Foundation
|Страна бренда
|Enough
|Объем, мл
|100 мл
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28.01.2020
Очень хорошая и достойная тональная основа, большой объем, хорошая стоимость продукта, роскошный состав крема, который работает во всех направлениях....хорошо маскирует, увлажняет, не плывёт в течение дня, прекрасно очищается гидрофильными маслами....подтягивает, увлажняет, очень комфортно с ним/
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень внимательно надо подбирать оттенок! Очень рекомендую 13!