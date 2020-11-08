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Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр

Артикул: 225124
  • Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр - фото 1
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  • Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр - фото 3
  • Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр - фото 4
Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр - фото 1
Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр - фото 2
Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр - фото 3
Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр - фото 4
880 руб. 
1 180 руб. 

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Артикул: 225124
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средстваОчищающий стик
Тип кожисухая
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий
КоллекцияThe Saem Calamansi Pore Stick Cleanser
Применениепосле очищения кожи нанести средство на проблемные участки кожи
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл15 г
Активные компонентыэкстракт каламанси, масло чайного дерева
Средство насыщенно витамином С и синефурином, содержащимся в экстракте каламанси. Линия для эффективного ухода за жирной кожей, контролирует работу сальных желез, восстанавливает гладкость эпидермиса, способствует сохранению свежести и яркости тона.Интенсивная терапия для кожи, склонной к появлению расширенных пор и угрей, восстановление свежести и мягкости кожи. Также препятствует появлению обезвоживания жирной кожи. Экстракт апельсина способствует регенерации клеток, защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды, а также стимулирует производство коллагена и восстанавливает естественную эластичность кожи. Успокаивает и увлажняет сухую и шелушащуюся кожу. Масло чайного дерева является мощнейшим антисептиком и обладает хорошим противовоспалительным, бактерицидным, противогрибковым действием


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Стик для очищения пор The Saem Calamansi Pore Stick Cleanser 15гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 880 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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