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СС Крем The Saem Eco Soul Tone Up CC 03 Clear Bright 35гр

Артикул: 225122
  • СС Крем The Saem Eco Soul Tone Up CC 03 Clear Bright 35гр - фото 1
  • СС Крем The Saem Eco Soul Tone Up CC 03 Clear Bright 35гр - фото 2
  • СС Крем The Saem Eco Soul Tone Up CC 03 Clear Bright 35гр - фото 3
СС Крем The Saem Eco Soul Tone Up CC 03 Clear Bright 35гр - фото 1
СС Крем The Saem Eco Soul Tone Up CC 03 Clear Bright 35гр - фото 2
СС Крем The Saem Eco Soul Tone Up CC 03 Clear Bright 35гр - фото 3
1 110 руб. 
1 480 руб. 

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Артикул: 225122
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 03 Clear Bright
КоллекцияThe Saem Eco Soul Tone Up
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл35 г
СС крем создает естественный натуральный, яркий и ровный тон кожи. Обладает ранозаживляющим и укрепляющим тургор кожи действием. СС крем содержит ниацинамид, ксилит, экстракт горечавки, тысячелистника, полыни, арники и т.д. Крем можно использовать в качестве основы под макияж.


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СС Крем The Saem Eco Soul Tone Up CC 03 Clear Bright 35гр - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
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