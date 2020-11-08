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СС Крем Deoproce Color Combo Cream #13 40g

Артикул: 225113
  • СС Крем Deoproce Color Combo Cream #13 40g - фото 1
  • СС Крем Deoproce Color Combo Cream #13 40g - фото 2
СС Крем Deoproce Color Combo Cream #13 40g - фото 1
СС Крем Deoproce Color Combo Cream #13 40g - фото 2
1 960 руб. 
2 620 руб. 

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1 750 руб. 

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Артикул: 225113
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип кожичувствительная, проблемная
Тон13
ТонDeoproce
КоллекцияDeoproce Color Combo Cream
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл13 г
Выравнивает и освежает тон лица и оказывает тройное функциональное действие: защищает от солнца (SPF49/PA++), осветляет пигментацию и разглаживает мимические морщины. СС крем содержит цветные капсулы (технология изменения цвета), которые при нанесении на кожу лопаются и превращают его из белого в бежевый, подходящий под тон кожи, крем. Крем Deoproce Color Combo Cream обеспечивает высокую степень солнцезащиты (SPF49/PA++) и делает кожу яркой, сияющей и шелковистой. Формула 10 Free: крем не содержит талька, парабенов, спирта, синтетических красителей, триэтаноламина MEA, DEA, формальдегида и т.д. Крем подходит для чувствительной и склонной к раздражению кожи.


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СС Крем Deoproce Color Combo Cream #13 40g - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1960 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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