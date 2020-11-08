8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Средство от темных пятен The Saem See & Saw A.C Control Dark Solution 30мл

Артикул: 225108
  • Средство от темных пятен The Saem See & Saw A.C Control Dark Solution 30мл - фото 1
  • Средство от темных пятен The Saem See & Saw A.C Control Dark Solution 30мл - фото 2
Средство от темных пятен The Saem See & Saw A.C Control Dark Solution 30мл - фото 1
Средство от темных пятен The Saem See & Saw A.C Control Dark Solution 30мл - фото 2
1 020 руб. 
1 360 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

920 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225108
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараСпециальное средство для лица
Тип средствасредство для лица
Тип кожипроблемная, жирная
Эффект от использованияосветляющий, выравнивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem See & Saw A.C Control Dark Solution
Применениедля того, чтобы осветлить темные пятна на коже, наносите его на проблемные зоны после очищения кожи. Крем-сыворотка превосходно сочетается с другими средствами из серии для проблемной кожи
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Активные компонентыэкстракт ромашки, экстракт эхинацеи, салициловая кислота
Средство для контроля пигментации Dark Solution от The Saem входит в линейку товаров для жирной и проблемной кожи See & Saw и прекрасно справляется с нежелательными темными пятнами, осветляя кожу и выравнивая ее тон. Средство выполнено в форме крема-сыворотки, приятная консистенция позволяет легко использовать ровно столько, сколько вам нужно для проблемных зон. Состав крема-сыворотки просто потрясающий. Ромашка и эхинацея помогают подлечить кожу изнутри, избавив от несовершенств, прыщиков и акне. Салициловая кислота же поможет процессу рубцевания даже самых серьезных проявлений акне на вашем лице.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Средство от темных пятен The Saem See & Saw A.C Control Dark Solution 30мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...