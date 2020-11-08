Патчи для глаз гидрогелевые с экстрактом дамасской розы Secret Skin Pink Mimi Hydrogel Eye Patch

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|Бренд
|Secret Skin
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Активные компоненты
|вытяжка дамасской розы, масло ши, берёзовый сок, гидрированное касторовое масло
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Skin Pink Mimi Hydrogel Eye Patch
|Применение
|очистите кожу лица и обработайте её тонером. С помощью ложечки достаньте патч из банки и наклейте его на нижнее веко. Через полчаса снимите его, а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Тип средства
|патчи для области вокруг глаз
|Эффект от использования
|балансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, защищающий, лифтинговый, осветляющий, антивозрастной, противовоспалительный, увлажняющий
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