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Мезороллер AYOUME Gold Roller - 0.25

Артикул: 224758
  • Мезороллер AYOUME Gold Roller - 0.25 - фото 1
  • Мезороллер AYOUME Gold Roller - 0.25 - фото 2
  • Мезороллер AYOUME Gold Roller - 0.25 - фото 3
Мезороллер AYOUME Gold Roller - 0.25 - фото 1
Мезороллер AYOUME Gold Roller - 0.25 - фото 2
Мезороллер AYOUME Gold Roller - 0.25 - фото 3
1 190 руб. 
1 590 руб. 

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Артикул: 224758
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БрендAYOUME
Тип товараСпециальное средство для лица
Тип средствамезороллер
Тип кожичувствительная
Эффект от использованияоздоравливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME Gold Roller
Применениемезороллеры для тела используются при проведении антицеллюлитных программ, для удаления рубцов, шрамов, растяжек, стимуляции регенерирующих способностей. Для достижения наиболее оптимального результата от проведенных процедур с мезороллером для тела используют специальные сыворотки и ампульные средства. Эффективность от проведения процедур с использованием мезороллера для тела при устранении растяжек и целлюлита (любой стадии) проявляется после 4-5 процедуры.
Страна бренда Южная Корея
Мезороллеры для лица и тела AYOUME Gold Roller – это современные косметические приборы, созданные корейскими косметологами компании MK Muyok для эффективной борьбы с несовершенствами кожи на всех частях тела. Мезотерапия это достаточно популярная косметическая процедура суть которой в том, что тончайшие иглы прокалывая кожу включают её дремлющие защитные функции и таким образом повышают микроциркуляцию крови в капилярах, стимулируют клетки кожи к быстрой регенерации и восстановлению, попутно увеличивая естественную выработку собственного Коллагена и Эластина. Иглы мезороллера имеют специальную лазерную заточку, которая даёт практически безболезненное прокалывание кожи, как порез хирургическим скальпелем или очень острой бритвой. Со временем вы почувствуете, что мезороллер затупился и тогда его придётся заменить. Мезороллер 0.25 мм – предназначен для использования на тонкой и чувствительной коже лица, шеи, зоны декольте и некоторых участков тела.


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Мезороллер AYOUME Gold Roller - 0.25 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1190 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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