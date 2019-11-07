Маска питательная для лица с лошадиным жиром Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack 300мл

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Baviphat
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|крем-маска для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|восстанавливающий, питающий, смягчающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Baviphat Urban Dollkiss Tongkeun Golden Horse Oil Pack
|Применение
|нанести маску на очищенную и тонизированную кожу лица и шеи. Не смывать. Рекомендуется применять на ночь, вместо ночного крема. Подходит для ежедневного использования
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|300 мл
|Активные компоненты
|золото, гидролизованный коллаген, ниацинамид, аденозин
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
07.11.2019
Совершенно потрясающая маска.Пользовалась ей на ночь,на утро упругая и отдохнувшая кожа.Очень приятный запах.Все что заявлял производитель полностью соответствует,маска оправдала мои ожидания.Дополнительный бонус это мега объем 300мл. Однозначно буду рекомендовать ее всем своим подругам и заказывать ещё . Аллергии не дает.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!
27.10.2019
Я использую это маску как нормальную маску. наношу слоем и смываю. Если делать по инструкции, начинает забивать поры. Кожа жирная. Использую зимой или в период сухости. Хоть и написано с лошадиным жиром, маска совсем не жирная, как простой крем. По запаху тоже обычный ничем не выдающийся.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!