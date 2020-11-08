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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Deoproce Маска ночная с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack 50гр

Маска ночная с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack 50гр

Артикул: 224688
  • Маска ночная с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack 50гр - фото 1
  • Маска ночная с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack 50гр - фото 2
Маска ночная с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack 50гр - фото 1
Маска ночная с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack 50гр - фото 2
1 530 руб. 
2 040 руб. 

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1 370 руб. 

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Артикул: 224688
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствакрем-маска для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияпитающий, омолаживающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack
Применениеперед сном нанести маску на ощищенную кожу, аккуратно распределить легкими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл50 г
Активные компонентымуцин улитки
Линия средств Deoproce Snail Galac-Tox Revital – предназначена для восстановления кожи, оказывает омолаживающее действие, борется с процессами старения. Средства содержат муцин улитки, галактомикис, а также инновационный компонент Volufiline. Подходит для любого типа кожи, но особенно рекомендуется для жирной, проблемной кожи, кожи с расширенными порами, пигментированной и тусклой кожи. Муцин улитки восстанавливает структуру эпидермиса, ускоряет синтез коллагена и эластина, разглаживает рельеф кожи, устраняя морщины и возвращая коже упругость. Также улиточный экстракт помогает справиться с пигментными пятнами, веснушками, следами поси-акне.


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Маска ночная с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Sleeping Pack 50гр - купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
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