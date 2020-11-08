Маска для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Cotton Mask 5ml*20шт

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|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска для лица
|Тип кожи
|жирная, комбинированная, чувствительная
|Эффект от использования
|поросуживающие, очищающие, выравнивающие
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Ciracle Blackhead Off Cotton Mask
|Применение
|на предварительно очищенную и тонизированную кожу носа/подбородка/щек приложить маску, плотно прижав ее к коже, и оставить на 15 минут. Для более глубоко очищения поверх маски приклеить пищевую пленку. Далее снять маску и убрать вытянутые загрязнения при помощи приложенных палочек или ватного диска
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|20x5 мл
|Активные компоненты
|экстракт гамамелиса, аллантоин
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