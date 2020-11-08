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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Маски для волос Deoproce Маска для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Hair Pack, 1000мл

Маска для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Hair Pack, 1000мл

Артикул: 224626
Маска для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Hair Pack, 1000мл
900 руб. 
1 210 руб. 

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Артикул: 224626
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМаски для волос
Тип средствамаска для волос
Тип волосповрежденные, ослабленные
Полдля всех
Эффект от использованияухаживающий, защищающий
Применениенанести маску на чистые и слегка влажные волосы, выдержать пару минут и смыть
КоллекцияDeoproce Argan Silky Moisture Hair Pack
Страна бренда Южная Корея
Объем1000 мл
Активные компонентыаргановое масло, экстракт березы, экстракт личи, экстракт подсолнечника, экстракт полевого хвоща
Великолепная увлажняющая маска, которая обеспечит вашим волосам бережный и полноценный уход. Она обеспечит их быстрое восстановление и избавит от многих проблем. Средство разглаживает пряди, делает их более мягкими, насыщает влагой и полезными веществами. Маска станет настоящим спасение для поврежденных и ослабленных волос.


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Маска для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Hair Pack, 1000мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
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