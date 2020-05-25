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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная охлаждающая (пакет) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, Refill 240гр

Маска альгинатная охлаждающая (пакет) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, Refill 240гр

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Артикул: 224590
Маска альгинатная охлаждающая (пакет) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, Refill 240гр
430 руб. 
580 руб. 

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Артикул: 224590
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосвежающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Cool-Ice Modeling Mask
Применениесмешайте в неметаллической чашке 10 частей порошка и 8 частей воды или активатора до получения однородной массы. Нанесите маску на лицо так, чтобы толщина слоя составила 3-5 мм, а открытыми остались только ноздри и участки вокруг глаз. Через 20-25 минут снимите образовавшуюся пленку одним куском, потянув за ее край снизу вверх
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл240 г
Активные компонентысоли альгиновой кислоты, экстракт мяты, витаминный комплекс
Альгинатная маска с экстрактом мяты оказывает великолепное освежающее действие, эффективно сужает поры и возвращает коже здоровый сияющий вид. По результатам применения альгинатные маски ничуть не уступают салонным процедурам, а в ряде случаев способны стать отличной альтернативой косметической хирургии. Видимый лифтинг-эффект, глубокое увлажнение и насыщение клеток кожи питательными элементами – далеко не весь спектр действия, которым обладает Cool-Ice Modeling Mask.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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25.05.2020
Достоинства:
Реально холодит, пахнет мятой

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Можно толстым слоем на крем под глаза вместо патчей

Самовывоз невозможен
Маска альгинатная охлаждающая (пакет) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, Refill 240гр - этот товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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