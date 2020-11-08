Маска альгинатная охлаждающая (банка) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, container 240гр

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|освежающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Cool-Ice Modeling Mask
|Применение
|смешайте в неметаллической чашке 10 частей порошка и 8 частей воды или активатора до получения однородной массы. Нанесите маску на лицо так, чтобы толщина слоя составила 3-5 мм, а открытыми остались только ноздри и участки вокруг глаз. Через 20-25 минут снимите образовавшуюся пленку одним куском, потянув за ее край снизу вверх
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|240 г
|Активные компоненты
|соли альгиновой кислоты, экстракт мяты, витаминный комплекс
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв