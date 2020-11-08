Маска альгинатная (маска+активатор+лопатка) Anskin Cup Modeling Mask Pack Shongga (Green) 33гр

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|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|жирная, комбинированная, сухая, чувствительная
|Эффект от использования
|питающий, омолаживающий, лифтинговый, увлажняющий, отбеливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Cup Modeling Mask Pack Shongga
|Применение
|после умывания подготовьте кожу тонером. Смешайте порошок с прилагающимся активатором и тщательно перемешайте лопаткой до однородной массы. Накладывайте маску, равномерно распределяя в порядке: щёки-подбородок-нос-лоб. Через 15-25 мин снимите маску и завершите процедуру нанесением тонера
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|33 г
|Активные компоненты
|коллаген, гиалуроновая кислота
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