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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Лосьоны для тела Deoproce Лосьон для тела с экстрактом оливы Deoproce Well-Being Fresh Moisturizing Olive Body Lotion 500мл

Лосьон для тела с экстрактом оливы Deoproce Well-Being Fresh Moisturizing Olive Body Lotion 500мл

Артикул: 224545
Лосьон для тела с экстрактом оливы Deoproce Well-Being Fresh Moisturizing Olive Body Lotion 500мл
610 руб. 
820 руб. 

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Артикул: 224545
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для тела
Активные компонентымасло оливы
КоллекцияDeoproce Well-Being Fresh Moisturizing Olive Body Lotion
Объем, мл500 мл
Применениенанести лосьон на очищенную, распаренную, сухую кожу, нежно растереть массажными движениями до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Тип средствалосьон для тела
Эффект от использованияувлажняющий, подтягивающий
Лосьон для тела с маслом оливы Эффективное увлажнение на основе оливкового масла, содержит большое количество увлажняющего компонента, кальция, железа, меди, а также комплекс витаминов (А,D,Е), что интенсивно питает и увлажняет кожу, нейтрализует воздействие свободных радикалов. Подходит для любого типа кожи, особенно для сухой


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Лосьон для тела с экстрактом оливы Deoproce Well-Being Fresh Moisturizing Olive Body Lotion 500мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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