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Главная Парфюмерия и косметика Уход за ногами Кремы и гели для ног Deoproce Лосьон для кожи ног и рук Deoproce Silkvill Nourishing Care Face & Body Hand & Foot Lotion 200мл

Лосьон для кожи ног и рук Deoproce Silkvill Nourishing Care Face & Body Hand & Foot Lotion 200мл

Артикул: 224530
  • Лосьон для кожи ног и рук Deoproce Silkvill Nourishing Care Face & Body Hand & Foot Lotion 200мл - фото 1
  • Лосьон для кожи ног и рук Deoproce Silkvill Nourishing Care Face & Body Hand & Foot Lotion 200мл - фото 2
Лосьон для кожи ног и рук Deoproce Silkvill Nourishing Care Face & Body Hand & Foot Lotion 200мл - фото 1
Лосьон для кожи ног и рук Deoproce Silkvill Nourishing Care Face & Body Hand & Foot Lotion 200мл - фото 2
360 руб. 
480 руб. 

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Артикул: 224530
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для ног
Тип средствалосьон для ног
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, смягчающий, питающий
Возрастной диапазонот 16
КоллекцияDeoproce Silkvill Nourishing Care Face & Body Hand & Foot Lotion
Применениенанесите небольшое количество средства массирующими движениями на чистую сухую кожу тела
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл200 мл
Активные компонентымасло оливы
Лосьон для тела обеспечивает коже питание и интенсивное увлажнение на срок до 24 часов. Он быстро впитывается, не оставляя после себя липких следов, дарит ощущение свежести и комфорта. Экстракт розы успокаивает кожу, предупреждая возникновение раздражений, разглаживает морщины, препятствует раннему отмиранию клеток, нормализует работу сальных желез и сужает поры


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Лосьон для кожи ног и рук Deoproce Silkvill Nourishing Care Face & Body Hand & Foot Lotion 200мл - купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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