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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем осветляющий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Whitening Cream 60мл

Крем осветляющий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Whitening Cream 60мл

Артикул: 224485
Крем осветляющий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Whitening Cream 60мл
1 650 руб. 
2 200 руб. 

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1 470 руб. 

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Артикул: 224485
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосветляющий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Whitening Cream
Применениенебольшое количество крема нанести на кожу на последнем этапе ухода за кожей
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без красителей, без минеральных масел, без продуктов животного происхождения, без бензофенона, без спиртов
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна, ниацинамид, экстракт календулы, масло жожоба, сквален, экстракт меда, экстракт томата
Обладает увлажняющим, осветляющим, питательным эффектом, смягчает, увлажняет и минерализирует кожу, восстанавливает защитный механизм кожи, интенсивно восполняет питательные и минеральные запасы веществ кожи.


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Крем осветляющий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Whitening Cream 60мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1650 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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