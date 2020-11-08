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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем массажный с экстрактом клубники Premium Deoproce Clean & Moisture Strawberry Yogurt Massage Cream 300гр

Крем массажный с экстрактом клубники Premium Deoproce Clean & Moisture Strawberry Yogurt Massage Cream 300гр

Артикул: 224473
  • Крем массажный с экстрактом клубники Premium Deoproce Clean & Moisture Strawberry Yogurt Massage Cream 300гр - фото 1
  • Крем массажный с экстрактом клубники Premium Deoproce Clean & Moisture Strawberry Yogurt Massage Cream 300гр - фото 2
Крем массажный с экстрактом клубники Premium Deoproce Clean & Moisture Strawberry Yogurt Massage Cream 300гр - фото 1
Крем массажный с экстрактом клубники Premium Deoproce Clean & Moisture Strawberry Yogurt Massage Cream 300гр - фото 2
610 руб. 
820 руб. 

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Артикул: 224473
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованиявитаминизирующий, расслабляющий, освежающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Clean & Moisture Strawberry Yogurt Massage Cream
Применениетолько для наружного применения
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт клубники
Массажный крем с экстрактом клубники предназначен для массажа лица и тела, обеспечивает хорошее длительное скольжение по коже, легкую, приятную текстуру и нежный аромат. Крем насыщает кожу витаминами и макроэлементами, создает чувство комфорта и релаксации, придает коже дополнительную упругость, влажность и шелковистость. Улучшает кровообращение кожи, тонизирует и освежает. Подсушивает жирную кожу, мягко отшелушивает отмершие клетки, борется с угревой сыпью, пигментацией и признаками старения, разглаживает кожу, смягчает и увлажняет.


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Крем массажный с экстрактом клубники Premium Deoproce Clean & Moisture Strawberry Yogurt Massage Cream 300гр - этот товар вы можете купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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