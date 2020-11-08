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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела The Saem Крем для тела с экстрактом авокадо The Saem Care Plus Avocado Body Cream 300мл

Крем для тела с экстрактом авокадо The Saem Care Plus Avocado Body Cream 300мл

Артикул: 224461
Крем для тела с экстрактом авокадо The Saem Care Plus Avocado Body Cream 300мл
510 руб. 
560 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224461
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствакрем для тела
Полдля всех
Эффект от использованияпитающий, восстанавливающий
КоллекцияThe Saem Care Plus Avocado Body Cream
Применениемассажными движениями нанести крем на чистую сухую кожу до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентыэкстракт ромашки, мед, масло соевых бобов, экстракт авокадо
Его формула направлена на глубокое питание и восстановление сухой, шелушащейся и увядающей кожи, она наполнит ее витаминами и необходимыми полезными микроэлементами. Экстракт ромашки снимет раздражение, мед придаст коже бархатистость, помогая удерживать влагу, масло соевых бобов укрепит и восстановит кожный покров


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Крем для тела с экстрактом авокадо The Saem Care Plus Avocado Body Cream 300мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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