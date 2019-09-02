Крем для лица со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Face Cream 50гр

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|Бренд
|Secret Skin
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|противовоспалительный, восстанавливающий, защитный, лифтинг, тонизирующий, антивозрастной, противовоспалительный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Face Cream
|Применение
|очистите кожу лица и нанесите крем равномерно по всей поверхности. Дайте средству впитаться. Используйте дважды в день — в ходе утренних и вечерних процедур
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|Syn-Ake, натуральные масла, вытяжка камелии, вытяжка центеллы азиатской, экстракт корня солодки
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02.09.2019
Крем понравился всем - как наносится и ложится на кожу, консистенция легкая, нет ощущения липкости (чего я всегда опасаюсь при выборе крема) , запах приятный, ненавязчивый. О результатах пока рано судить,пользуюсь дня 4 в паре с кремом для кожи вокруг глаз из этой же серии, но точно могу сказать, кожа нежная, и в целом как будто подтягивается от крема, цвет кожи на самом деле становится здоровее. Даже пусть не будет лифтинг-эффекта, но как увлажняющий уходовый крем на каждый день очень хорош. Покупкой довольна:)
Недостатки:
Нет
Комментарий:
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