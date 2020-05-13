8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица подтягивающий коллагеновый Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream 100гр

Крем для лица подтягивающий коллагеновый Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream 100гр

(1)
Артикул: 224384
  • Крем для лица подтягивающий коллагеновый Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream 100гр - фото 1
  • Крем для лица подтягивающий коллагеновый Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream 100гр - фото 2
  • Крем для лица подтягивающий коллагеновый Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream 100гр - фото 3
Крем для лица подтягивающий коллагеновый Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream 100гр - фото 1
Крем для лица подтягивающий коллагеновый Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream 100гр - фото 2
Крем для лица подтягивающий коллагеновый Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream 100гр - фото 3
530 руб. 
700 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

480 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 224384
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожижирная
Эффект от использованиярегулирующий, подтягивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream
Применениенанести на сухую очищенную кожу, втереть массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентысвинной коллаген
Подтягивающий крем для лица на основе свиного коллагена. Активный компонент свиной коллаген, обеспечивает питание кожи, повышает ее эластичность и устраняет морщины. Свиной коллаген наиболее близок к нашему коллагену, он стимулирует синтез собственного коллагена человека. После использования кожа становится необычайно упругой, подтянутой, исчезают расширенные поры, заметно подтягивается овал лица


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Цикапласт крем, Улиточные кремы Корея, Кремы с улиткой Корея, Кремы от пигментных пятен Корея, Кремы с лошадиным жиром Корея, Белорусские кремы для лица, Кремы ласточкино гнездо Корея, Корейские антивозрастные кремы, Кремы с ретинолом для лица, Гиалуроновая кислота для лица Корея.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


13.05.2020
Достоинства:
Очень порадовал объем крема в баночке, а также то, что он закрыт очень герметично дополнительной пластиковой крышкой. Очень хорошо увлажняет кожу и при том подходит в холодный зимний период (по крайней мере мне). Запах приятный, больше нейтральный. На счет устранения морщин ничего не могу сказать, т.к. у меня их пока особо нет. Но со всеми остальными заявленными характеристиками крем справляется "на ура".

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Крем для лица подтягивающий коллагеновый Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream 100гр - стоимость товара 530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...