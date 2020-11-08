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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Cream 50ml

Крем для лица омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Cream 50ml

Артикул: 224361
Крем для лица омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Cream 50ml
3 020 руб. 
4 030 руб. 

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Артикул: 224361
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Cream
Применениенанести крем на очищенную кожу
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт розмарина, экстракт портулака, экстракт бурых водорослей, экстракт корня солодки, экстракт итальянского трюфеля
Увлажняющий крем для лица и зоны декольте (содержит золото 99,9 %), которое стимулирует кровообращение, оказывает омолаживающее действие, улучшает проникновение активных ингредиентов в глубь кожи и обладает ботокс-эффектом. Вместо воды, использована розовая вода, которая увлажняет кожу, снимает раздражение и ощущение сухости, придает коже мягкость, а также активными компонентами, стимулирующими естественную жизнедеятельность клеток, замедляющих процесс возникновения морщин, увеличивает плотность кожи, делая ее упругой и эластичной


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Крем для лица омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Cream 50ml - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
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