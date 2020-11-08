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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица и тела на основе лошадиного жира Deoproce Natural Skin Horse Oil Nourishing Cream 100гр

Крем для лица и тела на основе лошадиного жира Deoproce Natural Skin Horse Oil Nourishing Cream 100гр

Артикул: 224346
  • Крем для лица и тела на основе лошадиного жира Deoproce Natural Skin Horse Oil Nourishing Cream 100гр - фото 1
  • Крем для лица и тела на основе лошадиного жира Deoproce Natural Skin Horse Oil Nourishing Cream 100гр - фото 2
  • Крем для лица и тела на основе лошадиного жира Deoproce Natural Skin Horse Oil Nourishing Cream 100гр - фото 3
Крем для лица и тела на основе лошадиного жира Deoproce Natural Skin Horse Oil Nourishing Cream 100гр - фото 1
Крем для лица и тела на основе лошадиного жира Deoproce Natural Skin Horse Oil Nourishing Cream 100гр - фото 2
Крем для лица и тела на основе лошадиного жира Deoproce Natural Skin Horse Oil Nourishing Cream 100гр - фото 3
400 руб. 
530 руб. 

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Артикул: 224346
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожисухая, чувствительная
Эффект от использованияпитательный, увлажняющий, регенерирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Natural Skin Horse Oil Nourishing Cream
Применениенанесите крем на последнем этапе по уходу за кожей
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без ароматизаторов, без консервантов
Активные компонентылошадиный жир
Крем глубоко питает,улучшает цвет лица,осветляет пигментации.Содержит лошадиный жир и кокосовое масло. Лошадиный жир - натуральный лечебный продукт, восстанавливает клетки кожи и способствует их скорейшей регенерации, не содержит консервантов или ароматизаторов, что обеспечивает наиболее подходящий уход даже для чувствительной кожи и помогает решить все проблемы сухой кожи


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