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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Ciracle Крем для лица восстанавливающий Ciracle Repairing V3 Snail Cream 50мл

Крем для лица восстанавливающий Ciracle Repairing V3 Snail Cream 50мл

Артикул: 224339
Крем для лица восстанавливающий Ciracle Repairing V3 Snail Cream 50мл
1 440 руб. 
1 920 руб. 

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Артикул: 224339
В наличии
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БрендCiracle
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияпитательный, увлажняющий, восстанавливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Repairing V3 Snail Cream
Применениена предварительно очищенную и тонизированную кожу нанести небольшое количество крема и похлопывающими либо легкими массажными движениями распределить по всему лицу
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентымуцин , масло жожоба, бета-глюкан, экстракт центеллы азиатской, пантенол, аденозин
Repairing V3 Cream – это восстанавливающий крем для лица от южнокорейского бренда Ciracle, который подойдет любому типу кожи, в т.ч. чувствительной. Данный крем имеет легкую текстуру, которая быстро впитывается в кожу, успокаивая и насыщая ее богатым комплексом полезных веществ. Крем глубоко питает и увлажняет, активизирует регенерацию поврежденных тканей, устраняет шелушения, осветляет пигментные пятна, стягивает поры и уменьшает воспаления. Кроме того, он разглаживает кожные заломы и сокращает глубину морщин, а также повышает тонус кожи и придает лицу ухоженный и свежий вид. При регулярном использовании этого крема улучшается общее состояние кожи – она укрепляется и подтягивается, становится более эластичной и мягкой, с сияющим тоном и ровным рельефом.


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Крем для лица восстанавливающий Ciracle Repairing V3 Snail Cream 50мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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