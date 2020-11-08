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Крем для глаз Ciracle Radiance Eye Miracle 15мл

Артикул: 224315
Крем для глаз Ciracle Radiance Eye Miracle 15мл
1 210 руб. 
1 610 руб. 

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Артикул: 224315
В наличии
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БрендCiracle
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, успокаивающий, осветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Radiance Eye Miracle
Применениенанести на чистую сухую кожу вокруг глаз
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл15 мл
Активные компонентымасло ши, масло манго, экстракт ромашки, экстракт магнолии
Сухая кожа вокруг глаз приводит к раннему появлению морщин, тусклая кожа вокруг глаз делает взгляд потухшим, а лицо усталым. Решить эти проблемы помогает крем из линейки средств Radiance от Ciracle. Мягкий, легкий, созданный на основе натуральных масел и экстрактов, этот крем поможет не только увлажнить кожу, не только сделать ее более свежей и отдохнувшей, но и способствует разглаживанию морщин и предотвращению повторного их появления.


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Крем для глаз Ciracle Radiance Eye Miracle 15мл - стоимость товара 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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